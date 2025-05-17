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Бывший пресс-секретарь ФТР оценил выступление Медведева на турнире в Италии

Яковенко заявил, что у Медведева есть прогресс в игре на грунте
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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Бывший пресс-секретарь Федерации тенниса России (ФТР) Виталий Яковенко заявил, что российский теннисист Даниил Медведев может занести себе в актив турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Я бы сказал, что в принципе прогресс у него есть в игре на грунте. Знаю, что это не его любимое покрытие, хотя он и выигрывал в Риме, но сейчас он все еще находится в поиске своей оптимальной игры, можно сказать так», — заявил Яковенко.

В матче 1/8 финала Медведев проиграл итальянцу Лоренцо Музетти.

Встреча, которую прерывали из-за дождя, завершилась в двух сетах с результатом 7:5, 6:4. Матч был приостановлен при счете 7:5, 6:4 (40:30) в пользу Музетти, сразу же после возобновления итальянец реализовал матч-бол.

Ранее Медведев назвал трех лучших спортсменов России.

Ранее Медведев заявил об оскорблениях от фанатов на престижном турнире в Риме.

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