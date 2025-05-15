Медведев назвал трех лучших спортсменов России

Теннисист Даниил Медведев, который занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, назвал трех лучших российских спортсменов. Его слова приводит Telegram-канал «Едим теннис».

На первое место Медведев поставил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который установил снайперский рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), побив достижение канадца Уэйна Гретцки. На второй строчке он расположил футболиста сборной России и тольяттинского «Акрона», который также оформил несколько рекордов. Замкнула тройку лучших, по мнению Медведева, 18-летняя теннисистка Мирра Андреева, которая выиграла два престижных турнира и попала в топ-10 лучших.

При этом себя Медведев в топ-3 включать не стал.

«Я сейчас пока что далеко, надеюсь, вернусь», — добавил он.

13 мая Медведев уступил итальянцу Лоренцо Музетти и не сумел выйти в четвертьфинал турнира. Встреча, которую прерывали из-за дождя, завершилась в двух сетах с результатом 7:5, 6:4. Матч был приостановлен при счете 7:5, 6:4 (40:30) в пользу Музетти, сразу же после возобновления итальянец реализовал матч-бол.

Ранее Медведев заявил об оскорблениях от фанатов на престижном турнире в Риме.