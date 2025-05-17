«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч на 71-й минуте с передачи Риса Джеймса забил Марк Кукурелья.

Команда под руководством Энцо Марески продолжает борьбу за выход в Лигу чемпионов: «Челси» набрал 66 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны. «Манчестер Юнайтед» с 39-ю баллами идет на 16-й строчке в таблице АПЛ.

В заключительном туре «Челси» сыграет в гостях против «Ноттингем Форест». Эта игра состоится в воскресенье, 25 мая. Стартовый свисток матча прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Манчестер Юнайтед» сыграет на чужом поле с «Тоттенхэмом». Этот матч также пройдет 25 мая, игра начнется в 18:00 мск.

Чемпионом этого розыгрыша АПЛ стал «Ливерпуль», набрав 83 очка. На данный момент они опережают ближайшего преследователя в лице «Арсенала» на 15 баллов. Покинут лигу «Ипсвич», «Лестер» и »Саутгемптон».

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