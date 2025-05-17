Вернувшийся после дисквалификации Синнер вышел в финал турнира в Италии

Вернувшийся после дисквалификации итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме, обыграв американца Томми Пола.

Встреча, которая продолжалась 1 час 44 минуты, завершилась победой итальянца с результатом 1:6, 6:0, 6:3. За это время Синнер сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. В решающем матче итальянец сыграет испанцем Карлосом Алькарасом, который обыграл итальянца Лоренцо Музетти.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заключило соглашение об урегулировании дела Синнера. Итальянский теннисист отстранен на три месяца, срок его дисквалификации истек 4 мая.

20 августа 2024 года на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

Изначально сообщалось, что 28 сентября WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны первой ракетки мира. Закрытое слушание в CAS по делу Синнера должно было пройти 16-17 апреля в Лозанне.

Ранее было названо увлечение Синнера помимо тенниса.