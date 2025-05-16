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Тренер Козлов продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»

Тренер «Салавата Юлаева» Козлов продлил контракт с клубом
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Александр Кряжев/РИА Новости

Главный тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев» из Уфы Виктор Козлов продлил контракт с клубом. Об этом сообщает официальный Telegram-канал уфимцев.

Отмечается, что новое соглашение рассчитано на два года.

«Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат на второй строчке в Восточной конференции. В Кубке Гагарина команда остановилась на стадии полуфинала, проиграв в серии ярославскому «Локомотиву» со счетом 1-4.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее российских хоккеистов назвали лучшими в мире.

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