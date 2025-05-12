Российских хоккеистов назвали лучшими в мире

Капитан сборной Германии по хоккею Мориц Зайдер назвал игроков из России лучшими в мире. Об этом он рассказал на YouTube-канале «От синей линии».

«Мы в НХЛ показываем, что можно найти способы играть с ними, ведь они лучшие в мире, а дела властей — не моя забота. Конечно, мы бы хотели, чтобы лучшие игроки участвовали в турнире», — заявил Зайдер.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграют на чемпионате мира 2025 года.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Вячеслав Фетисов сравнил российский и североамериканский хоккей.