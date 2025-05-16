На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший нападающий ЦСКА назвал игрока, не давшего «Краснодару» победить

Экс-футболист Масалитин: если бы не Акинфеев, план «Краснодара» мог сработать
close
Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый в прошлом нападающий Валерий Масалитин, выступавший за ЦСКА, высказался о выступлении московского клуба в весенней части Российской премьер-лиги, отметив, что подопечные Марко Николича по игре не всегда так хороши, как по результатам, хотя во второй части чемпионата армейцы и являются лучшей в лиге командой по набранным очкам.

«Если брать последнюю игру с «Краснодаром», то первый тайм армейцы провалили. Акинфеев просто спас, а если бы он не вытащил, может быть, тактика «Краснодара» сработала бы. Он всегда играет с расчетом на быстрый гол – задавить соперника в первом тайме. А во втором уже терпит. Этот план не сработал, сработал план Николича. В первом тайме ЦСКА потрепал нервы, защитники «Краснодара» подустали, а во втором тайме он выпустил свежих нападающих, и они решили судьбу матча. А такого, чтобы кто-то по игре безусловно заслуживал чемпионства, такого, к сожалению, нет», — считает Масалитин.

После 28 туров ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице и еще сохраняет теоретические шансы на чемпионский титул, отставая от «Краснодара» на шесть, а от санкт-петербургского «Зенита» на пять очков. При этом начинала команда Николича весеннюю часть сезона на шестой позиции.

Ранее «Спартак» призвали поставить на место главного тренера команды.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами