Бывший нападающий ЦСКА назвал игрока, не давшего «Краснодару» победить

Знаменитый в прошлом нападающий Валерий Масалитин, выступавший за ЦСКА, высказался о выступлении московского клуба в весенней части Российской премьер-лиги, отметив, что подопечные Марко Николича по игре не всегда так хороши, как по результатам, хотя во второй части чемпионата армейцы и являются лучшей в лиге командой по набранным очкам.

«Если брать последнюю игру с «Краснодаром», то первый тайм армейцы провалили. Акинфеев просто спас, а если бы он не вытащил, может быть, тактика «Краснодара» сработала бы. Он всегда играет с расчетом на быстрый гол – задавить соперника в первом тайме. А во втором уже терпит. Этот план не сработал, сработал план Николича. В первом тайме ЦСКА потрепал нервы, защитники «Краснодара» подустали, а во втором тайме он выпустил свежих нападающих, и они решили судьбу матча. А такого, чтобы кто-то по игре безусловно заслуживал чемпионства, такого, к сожалению, нет», — считает Масалитин.

После 28 туров ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице и еще сохраняет теоретические шансы на чемпионский титул, отставая от «Краснодара» на шесть, а от санкт-петербургского «Зенита» на пять очков. При этом начинала команда Николича весеннюю часть сезона на шестой позиции.

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