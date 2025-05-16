В НХЛ заявили, что Овечкин провел замечательный сезон

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высоко оценил достижения «Вашингтон Кэпиталз» и российского нападающего Александра Овечкина в текущем сезоне. Его слова приводит «Чемпионат».

«И «Кэпиталз», и Алекс провели замечательный сезон. Отличный результат в регулярном чемпионате и попадание в восьмерку лучших команд в плей-офф — нелегкий подвиг», — заявил Дэйли.

Пятая встреча между «Вашингтоном» и «Каролиной» прошла в столице США на «Кэпитал Уан-Арене» и завершилась со счетом 3:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джоржан Стаал, Андрей Свечников и Сет Джарвис. У проигравшей команды единственный гол на счету Энтони Бовиллье.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу «Каролины». За право сыграть в финале Кубка Стэнли 2025 года «Харрикейнз» поборется с победителем пары «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс», счет в этой серии 3-2 в пользу американской команды.

Ранее в США заявили, что в игре Овечкина пропала искра.