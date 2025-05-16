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Главного тренера «Спартака» Станковича оштрафовали по итогам матча с «Динамо»

Станкович оштрафован на ₽250 тысяч за оскорбительное поведение в игре с «Динамо»
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Александр Вильф/РИА Новости

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича на ₽250 тысяч за оскорбительное поведение в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо». Слова руководителя органа Артура Григорьянца приводит ТАСС.

«Мы приняли решение за оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении соперников, которое не повлекло прямого удаления и не отмечено в протоколе матча, оштрафовать Станковича на ₽250 тысяч», — заявил он.

В одном из эпизодов игры арбитр Алексей Сухой не назначил пенальти в ворота «Динамо». После этого решения Станкович продемонстрировал жест «пересчета купюр».

Также «Спартак» заплатит ₽90 тысяч за неявку Станковича на флеш-интервью и пресс-конференцию, а также за непредоставление игроков для общения с журналистами в микст-зоне. За неподобающее поведение команды «Спартак» заплатит еще ₽100 тысяч, а за выход Станковича за пределы технической зоны клуб заплатит ₽20 тысяч, а сам тренер — ₽30 тысяч.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо».

На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. «Динамо» занимает четвертую строчку, имея в активе 53 балла.

Ранее Александр Мостовой назвал нормальным поведение тренера «Спартака» Станковича.

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