В «Ростове» рассказали, подарят ли Карпину медаль после финала Кубка России

В «Ростове» не исключили, что подарят Карпину медаль после финала Кубка России

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба после матча финала Пути регионов Кубка России против московского «Спартака» заявил, что не исключает возможности подарить медаль турнира экс-наставнику команды Валерию Карпину. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Ростов» сыграет против ЦСКА в Суперфинале Кубка России 1 июня, игра пройдет на стадионе «Лужники».

«Пока мы готовимся к «Зениту», до финальной игры еще далеко. Поэтому говорить об этом еще рано (улыбается)», — заявил Альба.

Встреча «Спартак» — «Ростов» состоялась 15 мая на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. На 31-й минуте после удара Кирилла Щетинина мяч угодил в штангу и оказался в воротах от спины Александра Максименко. На 76-й минуте Ливай Гарсия счет сравнял, но «Ростов» сразу вернул себе преимущество — на 78-й минуте забил Николай Комличенко.

«Спартак» получил три красные карточки в этой игре: на 85-й минуте был удален нападающий Манфред Угальде, на 90+5-й — полузащитник Наиль Умяров, а на 90+8-й — главный тренер Деян Станкович.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее в «Спартаке» ответили на вопрос об итогах сезона.