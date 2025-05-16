Были названы самые дорогие игроки РПЛ

Международный центр спортивных исследований (CIES) на своем официальном сайте обновил примерные трансферные стоимости футболистов, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Самым дорогим по версии CIES был признан бразильский нападающий «Зенита» Луис Энрике: его оценили в €29-40 млн. Вторую строчку занял российский 19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (€22-31 млн), третьим стал костариканский форвард «Спартака» Манфред Угальде (€19-26 млн).

Также в пятерке оказались еще два россиянина: четвертым стал Константин Тюкавин из «Динамо» (€18-24 млн), а пятым — 19-летний Матвей Кисляк из ЦСКА (€15-22 млн).

После 28 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 61 очком, санкт-петербургский «Зенит» отстает на один балл, а у также еще не потерявшего шансы на чемпионский титул ЦСКА 55 баллов. Четвертое место занимает «Динамо» — 53 очка, пятый — «Спартак» (51 балл).

Российские футболисты не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее игрока «Динамо» призвали в армию.