«Персонаж неоднозначный»: экс-президент «Спартака» о тренере команды

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал неоднозначным персонажем тренера красно-белых Деяна Станковича, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Для меня был непонятен выбор этого тренера. Персонаж неоднозначный. Сербы, с которыми общаюсь, говорили, что он неуравновешенный и в какой-то момент может что-то выкинуть», — сказал Червиченко.

15 мая «Спартак» проиграл «Ростову» и вылетел из Кубка России. Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. На 31-й минуте после удара Кирилла Щетинина мяч угодил в штангу и оказался в воротах от спины Александра Максименко. На 76-й минуте Ливай Гарсия счет сравнял, но «Ростов» сразу вернул себе преимущество — на 78-й минуте забил Николай Комличенко.

«Спартак» получил три красные карточки в этой игре: на 85-й минуте был удален нападающий Манфред Угальде, на 90+5-й — полузащитник Наиль Умяров, а на 90+8-й — главный тренер Деян Станкович.

Ранее «Спартак» призвали поставить на место главного тренера команды.