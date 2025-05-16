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«Расшатанные нервы, седые волосы»: олимпийский чемпион — о том, как добился золота Игр

Борец Власов заявил, что ему с шести лет было необходимо олимпийское золото
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Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по борьбе в греко-римском стиле Роман Власов заявил в интервью «Газете.Ru», что обязательно отдаст своих детей в профессиональный спорт, несмотря на то что им придется столкнуться с суровыми тренировками и жестокой конкуренцией.

Борец подчеркнул, что в его случае все эти жертвы оправдались.

«Обязательно отдам детей в спорт. Цена побед очень высока! Многочисленные травмы. Расшатанные нервы брата. Седые волосы моей мамы. Постоянное напряжение! Это обратная, невидимая сторона золотой олимпийской медали.

Но выбор есть всегда. Каждый сам решает, нужна ему эта медаль или он обойдется без нее. Мне медаль была жизненно необходима с шестилетнего возраста», — заявил Власов.

Помимо двух побед на Олимпийских играх и трех — на чемпионатах мира, Власов также четыре раза завоевал золото чемпионата Европы и получил звание заслуженного мастера спорта России.

Ранее олимпийский чемпион заявил, что его восхищает внутренняя сила Тутберидзе.

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