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Представитель Овечкина рассказал об эмоциях игрока после вылета из Кубка Стэнли

Представитель Овечкина Чистяков: Александр разочарован вылетом из Кубка Стэнли
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Nick Wass/AP

Глеб Чистяков, агент форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказал, что хоккеист разочарован вылетом команды из Кубка Стэнли, передает «Матч ТВ».

«Забей «Кэпиталз» первыми, серия могла бы перевернуться. Конечно, Саша разочарован, что плей‑офф закончился так рано, команда могла пройти далеко», — сказал Чистяков.

В пятом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли 2025 года «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз».

Встреча прошла в столице США на «Кэпитал Уан-Арене» и завершилась со счетом 3:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джоржан Стаал, Андрей Свечников и Сет Джарвис. У проигравшей команды единственный гол на счету Энтони Бовиллье.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу «Каролины». За право сыграть в финале Кубка Стэнли 2025 года «Харрикейнз» поборется с победителем пары «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс», счет в этой серии 3-2 в пользу американской команды.

Ранее Овечкин высказался о вылете «Вашингтона» из Кубка Стэнли.

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