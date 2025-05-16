Названо условие, при котором тренера «Спартака» уволят из клуба

Экс-футболист Булыкин: если у «Спартака» не будет медалей, не будет и Станковича

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович будет уволен, если красно-белые не выиграют медали Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Все были восхищены «Спартаком» в первой части сезона и надеялись на трофей. Если не будет медалей, не будет и Станковича в команде», — сказал Булыкин.

15 мая «Спартак» проиграл «Ростову» и вылетел из Кубка России. Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. На 31-й минуте после удара Кирилла Щетинина мяч угодил в штангу и оказался в воротах от спины Александра Максименко. На 76-й минуте Ливай Гарсия счет сравнял, но «Ростов» сразу вернул себе преимущество — на 78-й минуте забил Николай Комличенко.

«Спартак» получил три красные карточки в этой игре: на 85-й минуте был удален нападающий Манфред Угальде, на 90+5-й — полузащитник Наиль Умяров, а на 90+8-й — главный тренер Деян Станкович.

Ранее «Спартак» призвали поставить на место Станковича.