В «Спартаке» объяснили удаление лучшего бомбардира в игре с «Ростовом»

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич после матча финала Пути регионов Кубка России против «Ростова» заявил, что удаление нападающего Манфреда Угальде случилось из-за психологических причин. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это был недостаток концентрации. Так бывает в футболе. Я бы вообще поставил этот фол под сомнение, потому что этот момент был прямо перед нашей бровкой. Мы сами играли в футбол и понимаем, кто хочет сделать плохо», — заявил Сакич.

Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. На 31-й минуте после удара Кирилла Щетинина мяч угодил в штангу и оказался в воротах от спины Александра Максименко. На 76-й минуте Ливай Гарсия счет сравнял, но «Ростов» сразу вернул себе преимущество — на 78-й минуте забил Николай Комличенко.

«Спартак» получил три красные карточки в этой игре: на 85-й минуте был удален нападающий Манфред Угальде, на 90+5-й — полузащитник Наиль Умяров, а на 90+8-й — главный тренер Деян Станкович.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее в «Ростове» рассказали, как смогли выбить «Спартак» из Кубка России.