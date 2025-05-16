Футболист «Барселоны» побил рекорд Месси

Футболист Педри стал самым молодым игроком с 200 матчами за каталонскую «Барселону», выйдя на поле в матче чемпионата Испании против «Эспаньола».

Педри провел 200-й матч за клуб в возрасте 22 лет и 171-го дня. Он побил рекорд Лионеля Месси по этому показателю (22 года и 273 дня).

«Барселона» обыграла «Эспаньол» со счетом 2:0. На 53-й минуте первый гол забил 17-летний Ламин Ямаль, а на 90+5-й минуте с его передачи эффектную точку в сезоне для каталонцев поставил Фермин Лопес.

В турнирной таблице национального чемпионата у «Барселоны» стало 85 очков после 36 игр. За два тура до конца первенства они опережают мадридский «Реал» на семь баллов. Таким образом, коллектив досрочно завоевал золотые медали.

В оставшихся до конца чемпионата матчах каталонцы сыграют на своем поле против «Вильярреала» 18 мая и в гостях против «Атлетика» 25 мая.

В текущем сезоне «Барселона» выиграла три трофея из четырех возможных — чемпионат, кубок и суперкубок Испании.

Ранее автомобиль въехал в толпу болельщиков перед матчем чемпионата Испании.