Автомобиль въехал в толпу болельщиков перед матчем чемпионата Испании

Как минимум 10 человек пострадали в результате наезда автомобиля на болельщиков перед матчем чемпионата Испании по футболу между «Эспаньолом» и «Барселоной». Об этом сообщает Ok Diario.

Источник утверждает, что, по предварительным данным, за рулем автомобиля марки Peugeot находилась женщина. Она переехала девушку, после чего болельщики начали разбивать машину. Несмотря на это, транспортное средство продолжило движение и протаранило еще часть фанатов.

На момент написания новости во встрече 36-го тура Ла Лиги начался второй тайм. Счет не открыт — 0:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что Матвея Мичкова шантажируют после ДТП на чужой машине.