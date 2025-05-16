В «Спартаке» объяснили вылет из Кубка России от «Ростова»

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич после матча финала Пути регионов Кубка России против «Ростова» заявил, что разочарован произошедшим поражением. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сегодня наша команда доминировала на поле все 90 минут, создавала множество опасных моментов у ворот соперника, у нас было порядка 30 ударов по воротам против пяти у «Ростова», но не смогла победить. Не понимаю, в чем смысл вопроса о проблемах весной», — заявил Сакич.

Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. На 31-й минуте после удара Кирилла Щетинина мяч угодил в штангу и оказался в воротах от спины Александра Максименко. На 76-й минуте Ливай Гарсия счет сравнял, но «Ростов» сразу вернул себе преимущество — на 78-й минуте забил Николай Комличенко.

«Спартак» получил три красные карточки в этой игре: на 85-й минуте был удален нападающий Манфред Угальде, на 90+5-й — полузащитник Наиль Умяров, а на 90+8-й — главный тренер Деян Станкович.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее игрока «Спартака» увезли с поля после матча с «Ростовом».