Игрока «Спартака» увезли с поля после матча с «Ростовом»

Полузащитника «Спартака» Литвинова увезли с поля после матча с «Ростовом»

После матча финала Пути регионов Кубка России между московским «Спартаком» и «Ростовом» полузащитник Руслан Литвинов не сумел самостоятельно покинуть поле, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По окончании встречи игрок «Спартака» присел на газон и попросил выйти на поле медицинскую бригаду клуба. Литвинов не смог самостоятельно подняться на ноги, вынужденно покинув пределы игровой зоны на электрокаре. По предварительным данным, футболист в игровом столкновении с Николаем Комличенко повредил колено.

Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой гостей с результатом 2:1. На 31-й минуте после удара Кирилла Щетинина мяч угодил в штангу и оказался в воротах от спины Александра Максименко. На 76-й минуте Ливай Гарсия счет сравнял, но «Ростов» сразу вернул себе преимущество — на 78-й минуте забил Николай Комличенко.

«Спартак» получил три красные карточки в этой игре: на 85-й минуте был удален нападающий Манфред Угальде, на 90+5-й — полузащитник Наиль Умяров, а на 90+8-й — главный тренер Деян Станкович.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее в судью матча «Спартак» — «Ростов» с трибун бросили стакан.