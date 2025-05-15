Назван самый высокооплачиваемый спортсмен за последний год

Forbes: Роналду третий раз подряд стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Нападающий сборной Португалии по футболу и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду в третий раз подряд занял первую строчку в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Об этом сообщает Forbes.

Известно, что в период с 1 мая 2024 года по 1 мая 2025 года доход 40-летнего португальца составил 275 млн долларов. 225 млн из них составляют зарплата в «Аль-Насре» и различные бонусы, а еще 50 млн Роналду получил по спонсорским контрактам.

Вторую строчку в рейтинге занял американский баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри (156 млн долларов), а третьим стал представляющий Великобританию боксер Тайсон Фьюри (146 млн долларов). Нападающий сборной Аргентины и американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси оказался лишь на пятой позиции — его доход за прошедший год составил 135 млн долларов.

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