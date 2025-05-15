Бывший нападающий объяснил, что у «Зенита» пошло не так в этом сезоне

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, бывший форвард московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об интриге в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге.

«Если брать начало чемпионата, то помните, как «Зенит» всех выносил?! Можно было вручать медали, потому что, если бы они продолжили с такой игрой в том же темпе, уже после первого отрезка можно было бы заканчивать чемпионат. Но случились травмы Глушенкова и Вендела, и все разрушилось в один момент. «Зенит» начал терять очки и проигрывать, чем воспользовались и «Краснодар», и «Спартак» на тот момент», — подчеркнул Масалитин.

После 28 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 61 очком, санкт-петербургский «Зенит» отстает на один балл, а у также еще не потерявшего шансы на чемпионский титул ЦСКА 55 баллов. «Спартак», неудачно выступая весной, опустился уже на пятое место в турнирной таблице и утратил шансы на золотые медали.

Ранее игрока «Динамо» призвали в армию.