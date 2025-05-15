Финляндия забросила девять шайб в матче чемпионата мира

Сборная Финляндии разгромила Словению со счетом 9:1 на чемпионате мира по хоккею

Сборная Финляндии разгромила команду Словении на групповом этапе чемпионата мира по хоккею.

Встреча завершилась со счетом 9:1. В составе Финляндии четыре раза отличился Ээли Толванен. Две шайбы на счету Микко Лехтонена, по одной забили Вили Саариярви, Ленни Хамеенхало и Николас Матинпало. У Словении отличился Бине Масич.

Команды выступают в группе A. После этой победы сборная Финляндии набрала восемь очков и поднялась на третье место. Словения имеет в активе семь баллов после четырех встреч и занимает четвертую строчку.

Следующий матч Финляндия сыграет против Латвии 17 мая, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 13:20 по московскому времени. Словения на день раньше сразится со Швецией, начало матча — 21:20 мск.

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