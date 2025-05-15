На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Олимпийский чемпион раскрыл, кого хочет видеть тренером ЦСКА

Фетисов: хочу, чтобы главным тренером ЦСКА стал Федоров или Ларионов
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал своих фаворитов на пост главного тренера хоккейного клуба ЦСКА. Его слова приводит Odds.ru.

«Федорова или Ларионова, все остальные мне как-то неинтересны», — заявил Фетисов.

Под руководством Сергея Федорова ЦСКА дважды становился обладателем Кубка Гагарина в 2022 и 2023 годах.

Ларионов с мая 2022 года по апрель текущего года возглавлял нижегородское «Торпедо». 5 апреля «Торпедо» досрочно расторг контракт со специалистом.

«Решение о прекращении сотрудничества было взвешенным и непростым, оно было обоюдным. Мы с глубоким уважением относимся к тому пути, который команда прошла вместе с Игорем Ларионовым», — пояснили в клубе.

Ранее Фетисов назвал предательством показ матчей ЧМ по хоккею во время СВО.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами