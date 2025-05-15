Олимпийский чемпион раскрыл, кого хочет видеть тренером ЦСКА

Фетисов: хочу, чтобы главным тренером ЦСКА стал Федоров или Ларионов

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал своих фаворитов на пост главного тренера хоккейного клуба ЦСКА. Его слова приводит Odds.ru.

«Федорова или Ларионова, все остальные мне как-то неинтересны», — заявил Фетисов.

Под руководством Сергея Федорова ЦСКА дважды становился обладателем Кубка Гагарина в 2022 и 2023 годах.

Ларионов с мая 2022 года по апрель текущего года возглавлял нижегородское «Торпедо». 5 апреля «Торпедо» досрочно расторг контракт со специалистом.

«Решение о прекращении сотрудничества было взвешенным и непростым, оно было обоюдным. Мы с глубоким уважением относимся к тому пути, который команда прошла вместе с Игорем Ларионовым», — пояснили в клубе.

Ранее Фетисов назвал предательством показ матчей ЧМ по хоккею во время СВО.