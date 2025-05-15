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«Зенит» подал протест на судейство в игре с «Локомотивом-Кубанью»

«Зенит» подал протест на судейство в четвертой игре против «Локомотива‑Кубани»
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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» подал апелляцию по поводу предвзятого судейства в четвертом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани» из Краснодара. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к соревнованию.

Отмечается, что это первый случай в сезоне, когда петербуржцы подают протест.

13 мая во встрече, которая состоялась в «Баскет-холле» города Краснодар, «Локомотив-Кубань» одержал победу в овертайме со счетом 96:88. После четырех игр в серии до четырех побед ничья — 2:2. «Зенит» выиграл оба матча в Санкт-Петербурге, а «Локомотив-Кубань» — в Краснодаре.

Пятая игра этого противостояния состоится 16 мая в Санкт-Петербурге. Начало запланировано на 19:00 по московскому времени. Победитель этой серии сыграет в финале с московским ЦСКА: в своем полуфинале «армейцы» обыграли казанский УНИКС со счетом 4-0.

В апреле 2024 года Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

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