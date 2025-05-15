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Стало известно, возглавит ли Моуринью сборную Португалии

Record: в Португалии опровергли переговоры с Моуринью
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Global Look Press

Тренер Жозе Моуринью не возглавит сборную Португалии по футболу. Об этом сообщает Record со ссылкой источник в Португальской футбольной федерации (FPF).

Отмечается, что на данный момент никаких контактов с тренером нет и не было. Подчеркивается, что действующее соглашение нынешнего наставника действует еще год — до лета 2026-го.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что 62-летний специалист близок к тому, что возглавить португальцев. Утверждалось, что предварительное соглашение уже заключено, и Моуринью приступит к работе по окончании Лиги наций.

Моуринью — тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Главный тренер турецкого клуба «Фенербахче». Его называют одним из величайших тренеров и одним из самых титулованных специалистов в истории. Он работал в «Порту», «Челси», «Интере», «Реале» и «Роме», вместе с которыми завоевывал как национальные, так и международные трофеи. Также на его счету работа в «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме».

Ранее в африканской сборной назвали условие для матча с Россией.

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