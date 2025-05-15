«С патриотической точки зрения»: в Госдуме поддержали слова Фетисова о запрете показа ЧМ

Журова назвала неправильным с моральной стороны показ ЧМ по хоккею без России

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что согласна с победителем Олимпийских игр Вячеславом Фетисовым, который высказался против трансляций матча чемпионата мира по хоккею. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«С патриотической и моральной точки зрения трансляция чемпионата мира без сборной России в нынешних условиях выглядит неправильно. Как болельщица, я не буду смотреть такой чемпионат мира без наших хоккеистов.

С другой стороны, молодежи, нашим хоккеистам, специалистам нужно изучать соперников, как они играют сейчас, развиваются», — заявила Журова.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее российских хоккеистов назвали лучшими в мире.