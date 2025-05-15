Украинская чемпионка отстранена из-за допинга

Чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке украинка Марина Бех-Романчук временно отстранена за нарушение антидопинговых правил. Информация об этом появилась на официальном сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

В допинг-пробе спортсменки был обнаружен тестостерон. Ее дисквалификация началась с 14 мая 2025 года.

Бех-Романчук выступает в прыжках в длину и тройном прыжке. Она — чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке, чемпионка Европы в помещении 2021 года в прыжке в длину, призерка чемпионата мира 2019 года в прыжке в длину, многократная чемпионка Украины. Атлетка — участница Олимпийских игр 2016, 2020 и 2024 годов.

В январе 2024 года она была одной из тех украинских спортсменов, которые подписали открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, мэру Парижа Анн Идальго, министру спорта Франции Амели Удеа-Кастере и организаторам Олимпийских игр — 2024 в Париже с просьбой не допустить российских спортсменов к турниру. В итоге на Олимпиаде во Франции выступили 15 атлетов из России в нейтральном статусе.

Ранее было названо условие возвращения Камилы Валиевой.