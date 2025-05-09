«Будет иметь смысл»: названо условие возвращения Валиевой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала желание фигуристки Камилы Валиевой условием для ее возвращения на соревновательный лед. Ее слова приводит Sport24.

«Мы можем ждать, но все будет зависеть от ее дикого желания. Оно должно быть именно диким, потому что ей придется преодолеть очень много трудностей. Конечно, очень надеюсь, что она к этому придет. В первую очередь, надеюсь, что наших спортсменов в полной мере вернут на международную арену. В таком случае это будет иметь смысл», — заявила она.

Дисквалификация Валиевой истекает в декабре 2025 года.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Адвокаты Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии, обвинив в мошенничестве Всемирное антидопинговое агентство (WADA), требовавшее отстранить фигуристку на максимально возможный срок. Указывается, что WADA в ходе слушаний не обнародовало показания профессора Марсьяля Соги, который по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводил эксперимент с целью установления возможной вины Валиевой и пришел к выводу, что она не была виновна в нарушении антидопингового законодательства.

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