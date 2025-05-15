Губерниев осудил чемпиона ОИ Фетисова за призыв отказаться от показа ЧМ по хоккею

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев осудил двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, который высказался против трансляций матча чемпионата мира по хоккею. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Если мы хотим регрессировать и если хотим, чтобы наши дети вообще не видели хороший хоккей мирового уровня, конечно, нужно прекратить, по версии этих людей, читать зарубежную литературу, смотреть скандинавские, французские и американские фильмы», — заявил он.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее российских хоккеистов назвали лучшими в мире.