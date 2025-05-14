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В «Вашингтоне» сделали заявление по поводу участия Овечкина в Кубке Стэнли

Тренер «Вашингтона» Карбери высказался об участии Овечкина в матче Кубка Стэнли
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Nick Wass/AP

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что не сомневается в участии российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнз». Его слова приводит RMNB.

«Нет. Никаких сомнений в его участии у меня нет», — заявил специалист.

Журналистка Сэмми Силбер на своей странице в социальной сети X заявила, что нападающий получил дополнительный выходной перед игрой. Пятая встреча серии состоится в ночь на 16 мая по московскому времени, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 2:00.

«Каролина» ведет в серии до четырех побед — 3-1.

В четвертом матче «Вашингтон» потерпел поражение от «Каролины» со счетом 2:5. Матч прошел на стадионе в Роли. У хозяев поля отличились Шейн Гостисбер, Сет Джарвис, Тейлор Холл, Шон Уокер и российский форвард Андрей Свечников. У «Кэпиталз» голы забросили Джейкоб Чикран и сам Овечкин, который прервал трехматчевую серию без очков.

Ранее Овечкин объяснил поражение «Вашингтона» от «Каролины».

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