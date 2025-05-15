На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сейвы российского голкипера помогли «Флориде» повести в серии Кубка Стэнли

«Флорида» одержала третью подряд победу в серии Кубка Стэнли против «Торонто»
close
Jim Rassol/Reuters

«Флорида Пантерз» с крупным счетом обыграла »Торонто Мэйпл Лифс» в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто, завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Аарон Экблад (1+1), Йеспер Боквист (1+1), Нико Миккола, Эй Джей Грир и Сэм Беннетт. Первую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли на свой счет записал российский защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов. Единственный гол в составе «Торонто» оформил Николас Робертсон.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил 31 спасение своих ворот и был признан первой звездой поединка. Единственную шайбу он пропустил за минуту до конца третьего периода.

«Флорида» уступала в серии 0-2, однако теперь повела — 3-2. Следующий матч состоится 16 мая в 23:00 по московскому времени.

«Флорида» — действующий обладатель Кубка Стэнли. В финальной серии «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

Ранее в «Вашингтоне» сделали заявление по поводу участия Александра Овечкина в Кубке Стэнли.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами