Сейвы российского голкипера помогли «Флориде» повести в серии Кубка Стэнли

«Флорида» одержала третью подряд победу в серии Кубка Стэнли против «Торонто»

«Флорида Пантерз» с крупным счетом обыграла »Торонто Мэйпл Лифс» в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто, завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Аарон Экблад (1+1), Йеспер Боквист (1+1), Нико Миккола, Эй Джей Грир и Сэм Беннетт. Первую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли на свой счет записал российский защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов. Единственный гол в составе «Торонто» оформил Николас Робертсон.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил 31 спасение своих ворот и был признан первой звездой поединка. Единственную шайбу он пропустил за минуту до конца третьего периода.

«Флорида» уступала в серии 0-2, однако теперь повела — 3-2. Следующий матч состоится 16 мая в 23:00 по московскому времени.

«Флорида» — действующий обладатель Кубка Стэнли. В финальной серии «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

Ранее в «Вашингтоне» сделали заявление по поводу участия Александра Овечкина в Кубке Стэнли.