Загитова сделала ошибку, поздравляя зрителей с Днем Победы

Фигуристка Загитова о Дне Победы: поздравляю всех с 85... С 80-летием Победы

Российская фигуристка Алина Загитова ошиблась, поздравляя зрителей Первого канала с Днем Победы.

«Пользуясь случаем, поздравляю всех с 85... С 80! 80 лет со дня Великой Победы, поэтому давайте... Аплодисменты. Мы помним, чтим», — сказала Загитова.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Дмитрий Губерниев пристыдил Загитову.