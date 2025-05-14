«Двойные, двойные!»: игроки ЦСКА потребовали увеличить премиальные за победу над «Зенитом»

Футболисты московского ЦСКА потребовали от гендиректора клуба Романа Бабаева в два раза увеличить премиальные за победу над петербургским «Зенитом» в финале Пути РПЛ Кубка России. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале турнира.

Игроки начали скандировать «двойные, двойные!», когда Бабаев вошел в раздевалку команды после матча. Гендиректор согласился и сказал футболистам «держать в уме еще большую сумму» в случае победы в Кубке России 1 июня в «Лужниках».

Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Основное время завершилось с результатом 2:0. Первый гол в поединке оформил Матвей Кисляк на 37-й минуте игры, на 90+2-й минуте ворота соперников поразил Тамерлан Мусаев. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты армейской команды.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Первый матч, который состоялся в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита». По сумме двух матчей московская команда вышла в Суперфинал Кубка России и сразится с победителем противостояния между московским «Спартаком» и «Ростовом». Этот матч состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 15 мая, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее в «Зените» отказались говорить о поражении от ЦСКА.