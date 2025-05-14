«До одного места»: названа причина неудач «Спартака»

Бывший президент московского «Спартака» и экс-глава Российской Премьер-лиги (РПЛ) Юрий Заварзин связал с иностранными футболистами неудачные результаты красно-белых в весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит Vprognoze.ru.

«В «Спартаке» половина легионеров, а даже точнее 80% состава, и они уже думают, как побыстрее уехать в отпуск, и все, что происходит, им до одного места. Что за клуб такой «Спартак» и зачем он им — абсолютно не нужно, потому что у них контракт закончился, и они забыли про команду. Народная команда или нет — они не знают, что это такое», — заявил он.

11 мая «Динамо» обыграло на своем поле московский «Спартак» в 28-м туре Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо». На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. Еще в прошлом туре красно-белые потеряли математические шансы на победу в чемпионате России.

Красно-белые продолжают борьбу в Кубке России. Команда сыграет с «Ростовом» в рамках финала Пути регионов 15 мая в Москве, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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