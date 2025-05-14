Бывший тренер «Спартака» возглавит мексиканский клуб

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в ближайшее время возглавит мексиканский клуб «Атлетико Сан-Луис». Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на журналиста Сезар Луиса Мерло.

Источник утверждает, что специалист и клуб достигли устной договоренности. Абаскаль подпишет контракт, который будет действовать до июня 2026 года.

Специалист возглавил «Спартак» летом 2022 года. В первом сезоне под его руководством красно-белые финишировали на третьем месте в чемпионате страны.

14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона-2023/24 команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте.

21 сентября Абаскаля уволили из клуба испанской Сегунды «Гранада». Клуб под его руководством занимал 12-ю строчку в чемпионате. В своей карьере специалист также работал в швейцарском «Базеле», греческом «Волосе», итальянском клубе «Асколи».

Ранее стали известны составы ЦСКА и «Зенита» на матч Кубка России.