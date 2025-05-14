Стали известны составы ЦСКА и «Зенита» на матч Кубка России

Московский ЦСКА и петербургский «Зенит» назвали составы на ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России.
В составе ЦСКА с первых минут выйдут:
Милан Гайич, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес;
Матвей Кисляк, Кристиан Бистрович, Иван Обляков, Миралем Пьянич;
Секу Койта, Сауль Гуарирапа.
«Зенит» начнет матч в следующем сочетании:
Дуглас Сантос, Нуралы Алип, Нино, Страхиня Эракович;
Вильмар Барриос, Ильзат Ахметов, Максим Глушенков, Педро, Андрей Мостовой;
Матео Кассьерра.
Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Первая встреча этих команд, которая состоялась 30 апреля на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу коллектива из Петербурга.
Победитель этой пары выйдет в суперфинал, где сразится с победителем матча »Спартак — «Ростов», проигравший — покинет турнир.
Ранее бывший вратарь сборной России обвинил игрока «Зенита».