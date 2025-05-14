Иностранный клуб не примет участие в следующем розыгрыше Единой лиги ВТБ

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о том, что казахстанская «Астана» не примет участия в следующем сезоне турнира. Его слова приводит пресс-служба клуба «Локомотив-Кубань».

«Известно, что «Астана» в силу некоторых законодательных инициатив в Казахстане не сможет играть легионерами. Их команда будет выступать в молодежной лиге, а мы будем думать, как вернуть их основную команду еще через год. Они играют с нами давно, хотят продолжать, и мы этого тоже хотим», — заявил Кущенко.

Также он отметил, что пока новых участников не планируется, на данный момент лига обрабатывает поступающие заявки.

В текущем сезоне «Астана» заняла последнее, 12-е место в Единой лиге ВТБ, одержав две победы в 44 матчах.

На данный момент в турнире проходят стадии 1/2 финала. Чемпион «регулярки», «Зенит», играет вничью с «Локомотивом-Кубанью» — счет в серии 2-2, а московский ЦСКА лидирует в серии с казанским УНИКСом — 3-0.

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