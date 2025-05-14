В Сербии оценили вероятность прихода Станковича в национальную команду

Danas: в Сербии не рассматривают Станковича на пост главного тренера сборной

Футбольный союз Сербии (ФСС) не рассматривает главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича в качестве кандидата на пост наставника сборной Сербии. Слова представителя организации Милана Вуковича приводит Danas.

«Станкович — громкое имя в футболе и как игрок, и как тренер. Он пользуется большим уважением в ФСС, это его дом, и, как и все бывшие игроки национальной команды, он здесь всегда желанный гость. Однако его переход в сборную Сербии никогда не обсуждался», — заявил Вукович.

12 мая издание Mozzart Sport сообщало, что «Спартак» может уволить Станковича в конце сезона.

11 мая «Динамо» обыграло «Спартак» на своем поле. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо».

На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко.

Ранее сообщалось о том, что Станковича могут дисквалифицировать на четыре матча.