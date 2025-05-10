Фетисов сравнил российский и североамериканский хоккей

Фетисов: советский хоккей был лучше североамериканского

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что советский хоккей был лучше североамериканского, передает Sport24.

«Сравнение российского хоккея с североамериканским? В свое время наш советский хоккей был круче, чем североамериканский. Это единственное сравнение, которое я могу сейчас провести», — сказал Фетисов.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

На Олимпиаде 2022 года российские хоккеисты выиграли серебро, уступив в финале национальной команде Финляндии.

Ранее стало известно, когда будет принято решение по допуску российских хоккеистов на Олимпиаду.