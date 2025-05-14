Петербургский футбольный клуб «Зенит» отметит 100-летие клуба Матчем легенд и морским парадом в одной из самых живописных и посещаемых зон города — «Севкабель Порт». Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Площадка «Win City — город в Зените», открытие которой состоится в день юбилея сине-бело-голубых, 25 мая, станет основной зоной отдыха для участников мероприятия. На ключевых локациях пространства появятся современные арт-композиции, выполненные в жанрах уличного искусства. Кроме того, в двухэтажном павильоне будут проходить автограф-сессии и встречи с легендарными игроками «Зенита», а также лекции, посвященные истории клуба. В день открытия состоится музыкальный фестиваль.

Также 25 мая на «Газпром Арене» состоится выставочный матч с участием игроков разных эпох «Зенита»: знаковых игроков прошлого и легионеров, которые выступали за клуб на протяжении различных лет. По завершении встречи пройдет морской парад по Неве, финальной точкой которого станет площадка «Win City — город в Зените».

Помимо этого, в день столетия будет открыта выставка «Зенит Петербург. 100 лет вместе», в которой будет рассказано о культурной и эмоциональной жизни город сквозь призму событий, связанных с клубом.

Ранее был назван еще один футболист, который сыграет в гала-матче ЦСКА.