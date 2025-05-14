На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Зенит» отметит 100-летие клуба Матчем легенд и морским парадом

В день 100-летия «Зенита» состоится Матч легенд и морской парад
close
Пресс-служба мероприятия

Петербургский футбольный клуб «Зенит» отметит 100-летие клуба Матчем легенд и морским парадом в одной из самых живописных и посещаемых зон города — «Севкабель Порт». Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Площадка «Win City — город в Зените», открытие которой состоится в день юбилея сине-бело-голубых, 25 мая, станет основной зоной отдыха для участников мероприятия. На ключевых локациях пространства появятся современные арт-композиции, выполненные в жанрах уличного искусства. Кроме того, в двухэтажном павильоне будут проходить автограф-сессии и встречи с легендарными игроками «Зенита», а также лекции, посвященные истории клуба. В день открытия состоится музыкальный фестиваль.

Также 25 мая на «Газпром Арене» состоится выставочный матч с участием игроков разных эпох «Зенита»: знаковых игроков прошлого и легионеров, которые выступали за клуб на протяжении различных лет. По завершении встречи пройдет морской парад по Неве, финальной точкой которого станет площадка «Win City — город в Зените».

Помимо этого, в день столетия будет открыта выставка «Зенит Петербург. 100 лет вместе», в которой будет рассказано о культурной и эмоциональной жизни город сквозь призму событий, связанных с клубом.

Ранее был назван еще один футболист, который сыграет в гала-матче ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами