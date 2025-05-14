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В «Динамо» назвали имя тренера, который продолжит работу с командой

Тренер Кудашов продолжит работу в московском «Динамо»
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Председатель совета директоров хоккейного «Динамо» Виктор Воронин заявил, что главный тренер команды Алексей Кудашов продолжит работу в клубе. Его слова приводит «Чемпионат».

«Его никто не освобождал. Он сейчас сидит перед вами и продолжает свою работу с клубом», — заявил Воронин.

В текущем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» остановились на стадии полуфинала. В первом раунде «бело-голубые» оказались сильнее петербургского СКА со счетом 4-2, с таким же результатом в их пользу завершился второй раунд против казанского «Ак Барса». В 1/2 финала динамовцы уступили челябинскому «Трактору» со счетом 1-4.

Действующим чемпионом КХЛ является магнитогорский «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0. При этом магнитогорский клуб завершил выступление на стадии плей-офф в первом раунде.

Ранее «Трактор» выиграл первый матч у «Локомотива» в финале Кубка Гагарина.

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