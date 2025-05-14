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Физрук внезапно обрел популярность после победы над чемпионами мира

Учитель физкультуры Бобылев рассказал о популярности после победы в шоу «Титаны»
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Личный архив Николая Бобылева

Учитель физкультуры из поселка Проводник под Коломной Николай Бобылев рассказал в интервью «Газете.Ru», как увеличилась его популярность после победы на спортивном шоу «Титаны» на ТНТ, где он сенсационно превзошел олимпийских чемпионов и выиграл в финале 10 млн рублей.

«Про прямую популярность, наверное, говорить пока рано. Но да, иногда узнают — на улице, в аэропорту, на мероприятиях. Это, конечно, очень приятно (улыбается). Во время проекта интерес ко мне сильно возрос — в родном городе сразу стали звать на всевозможные мероприятия», — рассказал Бобылев.

При этом учитель физкультуры признался, что не планировал становиться известным благодаря участию в шоу, а лишь хотел вдохновить своих учеников и в первую очередь бросить вызов самому себе.

«Я шел туда для себя — и чтобы показать своим ученикам на личном примере, что нет ничего невозможного», — отметил Бобылев.

Учитель также подчеркнул, что его очень обрадовала серьезная поддержка от коллег по профессии.

«В первую очередь я получил огромный отклик от учителей — и не только по физкультуре. Многие писали мне и говорили, что я будто вдохнул новую жизнь в профессию. Что они посмотрели на свою работу по-другому, что быть учителем — это не значит закрываться в рамках школы», — сказал Бобылев.

Ранее физрук назвал самое сложное в победе над олимпийскими чемпионами.

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