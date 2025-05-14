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Физрук назвал самое сложное в победе над олимпийскими чемпионами

Николай Бобылев: вдохновляет поддержка чемпионов Игр, когда ты обычный физрук
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Пресс-служба ТНТ

Учитель физкультуры из поселка Проводник под Коломной Николай Бобылев рассказал в интервью «Газете.Ru», какое испытание стало для него самым сложным в спортивном шоу «Титаны» на ТНТ, где он сенсационно превзошел олимпийских чемпионов и выиграл в финале 10 млн рублей.

«Самым сложным моментом стало испытание с баскетбольными мячами. Казалось бы, «школьное» задание — мое, родное, должен был пройти его безоговорочно. Но во время самого испытания я потерял концентрацию, перегорел. Внутри все как будто опустело.

Понимал, что впереди еще дополнительное испытание, но после такого эмоционального провала было очень тяжело собраться», — рассказал Бобылев.

Учитель физкультуры признался, что ему очень помогла поддержка со стороны других участников шоу. Это позволило ему вернуть веру в себя и продолжить бороться.

«Самым запоминающимся стало то, как олимпийские чемпионы поддерживали нас во время испытаний. Когда они замечали твое волнение и говорили, что тоже нервничают — ты вдруг осознаешь: все мы живые люди, и им не легче, чем мне. И это очень вдохновляло — слышать слова поддержки от олимпийского чемпиона, когда ты сам просто обычный физрук», — рассказал Бобылев.

Ранее физрук победил олимпийских чемпионов и чуть не упал в обморок на награждении.

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