Физрук победил олимпийских чемпионов и чуть не упал в обморок на награждении

Учитель физкультуры Бобылев чуть не упал в обморок после победы в шоу «Титаны»

Учитель физкультуры из поселка Проводник под Коломной Николай Бобылев рассказал в интервью «Газете.Ru», какие эмоции испытал после своей сенсационной победы в спортивном шоу «Титаны» на ТНТ, где он превзошел олимпийских чемпионов и выиграл в финале 10 млн рублей.

«У меня сейчас внутри какое-то невероятное смешение чувств, ощущение, будто может разорвать от этой мощи. В голове пока не укладывается, что я, обычный учитель физкультуры, не профессиональный спортсмен, смог одержать победу над чемпионами мира и Европы, олимпийскими чемпионами, да и вообще — над настоящими профи. Когда я шел к кубку, думал, что вот-вот упаду в обморок», — рассказал Бобылев.

Учитель физкультуры признался, что у него были серьезные сомнения в собственных силах в начале шоу. Когда Бобылев увидел среди участников больше 100 именитых спортсменов, он подумал, что не сможет составить им достойную конкуренцию.

«Но после первого испытания, где я занял третье место, понял: несколько этапов точно могу продержаться. Может, не буду лучшим, но и не слабейшим», — рассказал Бобылев.

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