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Олимпийский чемпион Легков шокировал физрука

Учитель физкультуры Бобылев был расстроен вылетом Легкова из шоу «Титаны»
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Учитель физкультуры из поселка Проводник под Коломной Николай Бобылев рассказал в интервью «Газете.Ru», как отреагировал на встречу со своим кумиром — олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым — во время съемок в спортивном шоу «Титаны» на ТНТ.

Бобылев сенсационно превзошел Легкова и всех остальных олимпийских чемпионов и выиграл в финале шоу 10 млн рублей.

«Когда я увидел Александра, был в шоке — и в хорошем смысле. Это было и удивление, и радость, и моментальный азарт: захотелось попробовать свои силы рядом с кумиром.

К сожалению, нам не довелось схлестнуться один на один, но в общих испытаниях он отлично себя проявлял — хотя иногда и мне удавалось его обойти. Это был интересный, особенный опыт», — рассказал Бобылев.

Учитель физкультуры признался, что был очень огорчен вылетом Легкова из шоу, несмотря на то что лыжник являлся его конкурентом.

«Когда в четвертом этапе — в испытании с мячами — Александр проиграл — я действительно расстроился. Было обидно, что он уходит. Все-таки для меня он больше, чем просто участник, — он человек, на которого я когда-то равнялся», — рассказал Бобылев.

Учитель физкультуры занимался в юности лыжным спортом и внимательно следил за успехами Легкова, который стал олимпийским чемпионом Сочи-2014 в марафоне (50 км) и серебряным призером в эстафете.

Ранее физрук раскрыл, как победил олимпийских чемпионов в борьбе за 10 млн рублей.

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