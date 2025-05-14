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«Жить не хочется»: Тарасова о недопуске российских фигуристов на ОИ

Тарасова о недопуске российских пар на ОИ: от решения ISU на ноги встать не могу
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) не допустить на отборочный турнир зимних Олимпийских игр — 2026 российских фигуристов в спортивных парах и танцах на льду и заявила, что сама бы отказалась от участия при такой ситуации. Ее слова приводит Sport24.

«Жить не хочется после таких решений. Так тяжело думать о справедливости выбора наших одиночников, я в целом от решения ISU на ноги встать не могу. Не ожидала этого. Я всегда говорила, что нам стоит ехать, но в нынешнем случае, когда мы не имеем возможности послать пары, дуэты и их тренеров…» — заявила она.

Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

При этом ISU одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам, которые не выступали на турнирах организации с 2022 года, принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Для того, чтобы отобраться на Олимпиаду, спортсменам будет необходимо подтвердить квоты на квалификационном турнире, который пройдет в сентябре 2025 года в Пекине.

Ранее в Госдуме назвали непонятным недопуск российских фигуристов.

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