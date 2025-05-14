«Жить не хочется»: Тарасова о недопуске российских фигуристов на ОИ

Тарасова о недопуске российских пар на ОИ: от решения ISU на ноги встать не могу

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) не допустить на отборочный турнир зимних Олимпийских игр — 2026 российских фигуристов в спортивных парах и танцах на льду и заявила, что сама бы отказалась от участия при такой ситуации. Ее слова приводит Sport24.

«Жить не хочется после таких решений. Так тяжело думать о справедливости выбора наших одиночников, я в целом от решения ISU на ноги встать не могу. Не ожидала этого. Я всегда говорила, что нам стоит ехать, но в нынешнем случае, когда мы не имеем возможности послать пары, дуэты и их тренеров…» — заявила она.

Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

При этом ISU одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам, которые не выступали на турнирах организации с 2022 года, принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Для того, чтобы отобраться на Олимпиаду, спортсменам будет необходимо подтвердить квоты на квалификационном турнире, который пройдет в сентябре 2025 года в Пекине.

Ранее в Госдуме назвали непонятным недопуск российских фигуристов.