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Физрук раскрыл, как победил олимпийских чемпионов в борьбе за 10 млн рублей

Учитель физкультуры Бобылев толкал пожарную машину при подготовке к шоу «Титаны»
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Пресс-служба ТНТ

Учитель физкультуры из поселка Проводник под Коломной Николай Бобылев рассказал в интервью «Газете.Ru», как подготовился к участию в спортивном шоу «Титаны» на ТНТ, где он сенсационно превзошел олимпийских чемпионов и выиграл в финале 10 млн рублей.

«Готовиться я начал задолго до попадания в шоу. Добавил в тренировки больше функционалки. После рабочего дня в школе я почти каждый вечер тренировался.

А когда увидел, как участники шоу толкали «КамАЗ», то загорелся идеей проверить свои силы. Попросил брата помочь — он пригласил меня в пожарную часть, где мне удалось сдвинуть с места пожарную машину», — рассказал Бобылев.

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Личный архив Николая Бобылева

По словам учителя физкультуры, этот успех вдохновил его и вселил уверенность в собственных силах. Одновременно с подготовкой к отбору в шоу «Титаны» Бобылев также готовился к сдаче норматива на мастера спорта по строгому подъему на бицепс.

В день, когда он должен был сдавать зачет, Бобылеву сообщили, что его утвердили в состав участников шоу «Титаны».

«Это был настоящий двойной праздник — я и мастера спорта получил, и в «Титаны» попал!» — рассказал учитель физкультуры.

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