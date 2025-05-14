«Последствия травматичны»: Малкин и Кастерова развелись

Бывшая ведущая сборной России по хоккею Зухра Уразбахтина в своем Telegram-канале рассказала, что телеведущая Анна Кастерова давно развелась с российским нападающим «Питтсбург Пингвиз» Евгением Малкиным.

Слухи о разводе Малкина и Кастеровой появились в СМИ в декабре прошлого года, однако пара пока никак не комментировала это. Уразбахтина сообщила о разводе Малкиных в разговоре с подписчиком Андреем.

«Андрей, очнись дорогой, твоя Кастерова уже давно развелась с Малкиным, и последствия такого брака настолько травматичны, что не дай бог такого мужа и такой брак. Просто не дай бог. Вот и все. Мир спорта слишком узкий и лучше вам не знать и 1%. Снимите розовые очки», — написала она.

В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ. Присутствовали родители хоккеиста и его сын, однако супруга на мероприятие не пришла.

В 2016 году Малкин и Кастерова сыграли свадьбу. В том же году у них родился сын Никита. Ради своего мужа Кастерова оставила карьеру ведущей и перебралась в США. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге».

Вместе с «Пингвинз» Малкин трижды становился обладателем Кубка Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — 2012 и 2014 годы, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

Ранее российский хоккеист клуба НХЛ попал в ДТП.