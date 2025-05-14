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Дочь Марадоны сообщила, что врачи игнорировали его плохое состояние перед смертью

Дочь Марадоны заявила, что перед смертью он потерял связь с реальностью
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Eric Gaillard/Reuters

Дочь аргентинского футболиста Диего Марадоны Джаннина заявила во время слушаний по делу о его смерти, что предупреждала лечащего врача о плохом состоянии своего отца, передает Infobae.

Женщина утверждает, что в октябре Марадона путал дни и не смог узнать свою фотографию на футболке внука.

«Я сказала ему (врачу Леопольдо Луке. — «Газета.Ru»), что, на мой взгляд, он находится в плохом состоянии, что он несчастен, что он очень потерян, заторможен и ему все труднее ходить. Луке сказал мне, что они заботятся о нем», — рассказала дочь футболиста.

Она добавила, что не была согласна с выпиской отца из больницы в начале ноября после операции на головном мозге, но положилась на мнение врачей.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. С 1984 по 1991 год аргентинец играл в «Наполи», в составе которого становился двукратным чемпионом Италии. Также он выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз». На чемпионате мира 2010 года в качестве тренера он довел Аргентину до 1/4 финала.

Слушания по делу о кончине Марадоны начались в марте. В июне 2022 года генпрокуратура обвинила восемь медработников в непредумышленном убийстве футболиста при отягчающих обстоятельствах. Обвиняемым, в число которых входит и Луке, грозит от восьми до 25 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что останки Марадоны перенесут в мавзолей.

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